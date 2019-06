L’Expression : Quelle analyse faites-vous du premier match de l’Algérie face au Kenya (2-0) en Egypte ?

Abderrahmane Mehdaoui : Pour un premier match dans une compétition comme la CAN, le plus important reste le résultat. L’EN algérienne a réalisé, donc, ce qu’il fallait réaliser avec une victoire très importante, même si l’adversaire était loin de constituer un foudre de guerre. Belmadi a bien boosté le moral de ses joueurs et leur a inculqué surtout l’esprit de la gagne.

La prestation a-t-elle été convaincante, selon vous ?

Il y a certainement quelques détails à régler, mais le visage affiché est déjà prometteur. Le coach sait ce qu’il fait et maîtrise bien son sujet. Il sait aussi ce qu’il a à régler en prévision du match prochain face au Sénégal, qui sera complètement différent du premier, face à un des favoris de la compétition.

Comment se présente ce match face au Sénégal ?

Il sera un test pour les Verts face à une sélection très coriace. Ce match va se jouer sur des détails et c’est déjà la première grande affiche du tournoi. Historiquement, l’Algérie a toujours dominé le Sénégal, et j’espère, comme tout Algérien, que nos joueurs sauront perpétuer la tradition.

Après les matchs de la première journée, comment voyez-vous les chances des Verts dans ce tournoi ?

Il est prématuré de parler des chances de l’Algérie ou de n’importe quelle autre équipe dans ce tournoi. Cela ne peut se faire qu’après les matchs de la deuxième journée, là où chaque sélection aura affiché son vrai visage. Malgré cela, je dirai qu’il y a un bon coup à jouer.