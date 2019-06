La direction de l’USM Alger, 48 heures seulement après avoir nommé l’entraîneur Billel Dziri aux commandes techniques de son équipe première, a annoncé que la reprise des entraînements est fixée au 1er juillet 2019.

Cette séance de reprise sera « précédée d’une collation » prévue dimanche, 17h00, au stade Omar-Hamadi de Bologhine, en l’honneur des joueurs et du nouvel entraîneur, Billel Dziri.

C’est en effet ce dernier qui dirigera l’équipe première des Rouge et Noir lors de la saison 2019-2020, alors que dans un premier temps, la direction du club avait songé à en confier les commandes au Tunisien Kais Yaâkoubi.

Côté effectif, le club algérois a enregistré l’arrivée des défenseurs Lyès Oukkal (NAHD) et Anis Khemaïssia (USM Annaba), au moment où le libéro Farouk Chafaï et l’attaquant Mohamed Meziane ont pris le chemin inverse, en quittant officiellement l’USMA.