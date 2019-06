A l’issue des premières rencontres de la coupe d’Afrique des nations, France Football a constitué son équipe-type dans un 4-2-3-1. Et cette équipe a été dominée par la présence de joueurs algériens, qui étaient au nombre de trois, à savoir Aïssa Mandi, IsmaÏl Bennacer et Baghdad Bounedjah. Sur le banc, FF a retenu le latéral droit, Youcef Atal. Le média français estime que Mandi a été intraitable dans la charnière centrale face au Kenya, dans un match où Bennacer a été élu « homme du match ». Le milieu algérien d’Empoli a fait forte impression dans cette rencontre en distillant des bons ballons.

En attaque, Bounedjah, en grande forme, a fait preuve d’une grande variété dans le jeu afin d’offrir plusieurs possibilités à ses partenaires. Ajoutez à cela son but sur penalty, des appels multiples et un pressing utile à l’effort collectif.