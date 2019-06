La CAF a désigné l’arbitre Zambien Janny Sikazwe pour abriter la rencontre Algérie – Sénégal. Ce referee de 40 ans, qui avait été suspendu provisoirement en début de saison pour soupçon de corruption, reste très controversé. Les Angolais de Primeiro De Agosto s’étaient plaints de son arbitrage en demi-finale de la C1 2018 face à l’ES Tunis, entachés de plusieurs erreurs. Les Algériens en gardent aussi un mauvais souvenir pour la sélection nationale, puisque c’est ce même arbitre qui avait accordé deux penaltys, dont un deuxième clairement litigieux au Burkina Faso lors du match-aller des barrages pour la qualification au Mondial 2014 du Brésil. Sa suspension avait été levée il y a deux mois, tout comme Abid Charef, mais contrairement à l’Algérien, Sikazwe a été désigné régulièrement depuis et choisi pour arbitrer à la CAN. Janny Sikazwe sera assisté du Soudanais Waleed Ahmed Ali et de l’Érythréen Tesfagioghis Berhe, le quatrième arbitre étant le Seychellois Albert Camille.