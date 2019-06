Le Kenya et la Tanzanie, battus d’entrée en coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte, s’affronteront ce soir au stade du 30-Juin au Caire (21h00 algériennes) dans un derby indécis à «six points» avec l’objectif de se remettre sur les rails. « Après notre défaite face à l’Algérie, nous devons absolument réagir devant la Tanzanie et gagner ce match pour rester en course pour la qualification. La force des Algériens ne nous a pas permis de réussir nos débuts dans ce tournoi, donc il va falloir relever la tête dès jeudi », a affirmé hier en conférence de presse le sélectionneur français du Kenya, Sébastien Migné. Le Kenya et la Tanzanie se sont inclinés dimanche lors de la première journée (Gr. C) face respectivement à l’Algérie et le Sénégal sur le même score (2-0). Un deuxième revers de suite pour l’une ou l’autre équipe serait pratiquement fatal. Il s’agit de la première confrontation entre les deux pays voisins en phase finale de CAN. «Ce sera un match important entre deux équipes qui ont mal entamé la compétition. Nous sommes dans l’obligation de nous racheter et décrocher une victoire qui nous permettra de rester en vie. Le match sera âprement disputé. Le Kenya va aborder cette rencontre avec beaucoup d’envie. La Tanzanie n’est pas en reste, puisque nous aspirons à réaliser un succès qui vaudra son pesant d’or dans la suite du parcours », a déclaré, de son côté, le coach nigérian de la Tanzanie, Emmanuel Amunike. « J’ai confiance en mes joueurs. On jouera face à la Tanzanie, pas face à l’Algérie, on a beaucoup de respect pour les Tanzaniens, ce sera un derby, il y aura beaucoup d’engagement. J’espère qu’on va pouvoir lâcher les chevaux », a insisté Migné. Sur le plan de l’effectif, la Tanzanie évoluera avec pas moins de quatre joueurs qui sont sous la menace de rater le dernier rendez-vous du premier tour le 1er juillet face à l’Algérie. « Nous allons essayer de nous contrôler davantage sur le terrain pour éviter de perdre des joueurs en vue du troisième match. On doit être supérieurs sur tous les plans jeudi pour réaliser la victoire», a souligné Amunike qui s’est montré réaliste, reconnaissant notamment que la compétition sera très difficile pour nous après tant d’années d’absence (39 ans, ndlr)».