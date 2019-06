Pour un différend avec sa compagne, H.H. née en 1994, alors à bord de son véhicule une Léon, appuie sur l’accélérateur, fonce sur des escaliers depuis El Koudia vers la rue plus bas en usant des marches tuant à son passage quatre personnes. L’accusé raconte devant le tribunal qui a statué, hier, sur cette affaire, qu’il avait perdu connaissance et ne contrôlait plus son véhicule. Les victimes se trouvant sur son chemin avaient payé de cet acte. Il souligne n’avoir jamais eu l’intention de porter atteinte aux vies des victimes. Lors de l’audience la justice relève plusieurs contradictions, notamment entre ses déclarations et celle de sa compagne qui dit avoir été présente avec lui pour l’aider à payer une amende.

D’autres contradictions ont été soulevées comme la vitesse qui avait atteint les 81 km/heures L’accusé a été condamné a la perpétuité pour les chefs d’inculpation de violence préméditée ayant conduit au décès des quatre victimes dont les parents étaient présents. Certains avaient les photos de leurs enfants. La sentence qui semblait juste aux yeux de ces derniers, a été un choc pour la mère de l’accusé qui a été prise d’une crise de larmes et n’a cessé de crier.