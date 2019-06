Des centaines de travailleurs communaux ont battu le pavé hier à Tizi Ouzou pour soutenir des revendications socioprofessionnelles, à l’appel de la Fédération des travailleurs communaux, affiliée au Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap). Du campus universitaire de Hasnaoua, situé à la Nouvelle-Ville, à l’ancienne gare, à la sortie ouest de la ville, les travailleurs, venus de la plupart des communes de la wilaya, ont réitéré, à travers des pancartes et des slogans, leurs principales revendications, essentiellement d’ordre socioprofessionnel. Il s’agit, entre autres, de l’amélioration de leurs conditions du travail et de la révision de la réglementation de travail, notamment le statut particulier des travailleurs communaux et d’autres revendications d’ordre salarial. La décision de recourir à ces actions périodiques, à savoir deux jours de grève cyclique, les lundi et mercredi, et une marche tous les 15 jours, a été prise, pour rappel, lors d’une assemblée générale de la Fédération des travailleurs communaux, le 25 mai dernier.