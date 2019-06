L’audience de Selma Bédri a failli connaître une fin en queue de poisson, n’était-ce la lucidité de la juge, dans son bon jour, et heureusement, car le boucan soulevé par le voisin et frère africain a dérangé l’ordre instauré par la dégourdie présidente qui a su, grâce à sa maestria, calmer les ardeurs de l’inculpé d’immigration clandestine et de trafic de came. Auparavant, le frère malien poussait des cris, comme si des policiers l’entendaient sur une grave affaire d’atteinte à la Sûreté nationale. Pour sa défense, Mamadou. G., de sa voix puissante qui porte (Allah bénisse), a beaucoup plus énervé les magistrats et l’assistance, que donné les réponses attendues au tribunal. Ainsi, il a carrément geu… à l’intention du tribunal, qu’il était algérien et qu’il avait égaré ses papiers au fin fond du Sud du pays. Il fut immédiatement bâillonné par le regard de feu de la juge qui ne badine jamais avec tous ceux qui la jouent « fou » ou quelque chose comme cela. Il reprit son eng…, mais le policier affecté à la barre, sur un signe de la présidente, l’empoigna par ses frêles épaules et le traîna vers la sortie sans douleur et surtout sans histoire. Le calme était revenu dans la salle d’audience, alors que Bédri entendait un père poursuivant ses enfants, coupables, selon lui, de menaces ! Un grave délit que redoutent les magistrats car cela suppose des témoins, sinon... Une journée de janvier 2019 qui s’achève pour deux magistrats qui ont honoré le serment de servir, de protéger et d’être à la hauteur des espérances nées de la réforme de la justice.