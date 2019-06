La Gendarmerie nationale organise des portes ouvertes sur le thème « guerre aux accidents de la route » au niveau de la Maison de la culture Ali Zamoum à Bouira. Au regard des données communiquées par ce corps d’élite de l’Armée nationale populaire, il est constaté une légère régression du nombre d’accidents comparativement à l’année 2017.

En effet, pour l’exercice 2018, la wilaya a enregistré 381 sinistres sur ses routes, c’est-à-dire 38 accidents de moins en 2017. Malgré ce léger recul il faut noter que le nombre de victimes a augmenté passant de 819 victimes à 830 pour l’année précédente. Cette augmentation montre que les causes les plus en vue demeurent l’excès de vitesse et le non-respect des consignes de sécurité. 108 usagers de la route ont perdu la vie en 2018 contre 191 en 2017. « Ces nombres sont amplifiés en raison des chocs de plus en plus violents engendrés par l’abus de vitesse » nous confie un membre de l’Association nationale des auto-écoles partenaire de la gendarmerie dans cette campagne de lutte contre le terrorisme routier. Ces chiffres augmentent aussi, parce que plusieurs accidents ont impliqué des véhicules de transport en commun », ajoute notre interlocuteur. Pour éradiquer ce phénomène qui endeuille au quotidien des familles algériennes, les services de la gendarmerie multiplient les barrages de contrôle, mais aussi la pose des radars de surveillance.

Le retrait du permis, les amendes de 4000 DA réduisent les fautes, mais ne les éradiquent pas. N’est-il pas temps de revoir cette pénalité à la hausse ? « Il faut peut-être aller vers une amende plus imposante et plus de fermeté au niveau de la commission des retraits. Une amende de 10 000 DA et un retrait automatique d’au moins 6 mois » propose le membre de l’association des auto-écoles.

En attendant, les gendarmes de Bouïra et pendant deux jours mobilisent leurs moyens et personnels pour sensibiliser les jeunes contre ces catastrophes qu’enregistre la wilaya sur les 355 km de Routes nationales, les 800 km de chemins de wilaya, les 98 km de l’autoroute Est-Ouest et les 674 km de chemins communaux.

Pour tenter de mettre un terme aux hécatombes sur nos routes, la gendarmerie multiplie ses actions de sensibilisation tout en frappant d’une main de fer les chauffards et aventuriers de la route. Cette bonne volonté est entachée par le comportement de certains qui usent de leurs connaissances pour intercéder et récupérer des permis auprès des services de ce corps. « Pour plus de sécurité aux usagers de la route, laissez la gendarmerie faire son travail », nous dira un jeune visiteur de ces portes ouvertes.