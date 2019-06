Une ambiance du tonnerre régnait ce lundi à la cour d’Alger vers les 11h20. Alors que Mohamed Regad, le président de la 7ème chambre correctionnelle continuait son audience avec une sérénité à faire rêver plus d’un.

En attendant que le magistrat débutant entre en salle d’audience, dans la salle des « pas perdus », Maître Khaled Bergueul papotait avec son confrère Maître Mohamed Bouninèche, quand survient la sublime avocate d’Alger, Maître Nacéra Bouali-Hettak, qu’accompagne des yeux Maître Mohamed Bouaichoui qui attend que son client passe sous peu…

Maître Mokrane Aït Larbi qui a un grosse affaire de corruption et l’avocat de Tizi Ouzou défend les intérêts du prévenu : belle bataille en perspective opposant deux géants des barreaux d’Alger, Maître Khaled Bergueul et Maître Aït Larbi en espérant que Mohamed Regad, le juge, saura garder le sang-froid nécessaire devant l’empoignade des deux défenseurs.

Abdelaziz Medjoubi, le bâtonnier de Blida, vient d’entrer dans la salle d’audience, accompagné de l’intenable avocat de Koléa, Maître Ouali Laceb, en grande forme, malgré le fait qu’il soit grand-père, pour la énième fois, et toujours prêt à casser la baraque. Ils sont suivis de Maître Amine Sidhoum qui venait de quitter ses clients rassurés que le travail a été bien fait, qu’il ne restait plus aux magistrats qu’à faire appel à leurs consciences en vue d’appliquer la loi, simplement.

D’ailleurs, pour ne pas changer, il nous lança une pique relative à la profession, comme seul l’avocat d’Alger-Centre sait en envoyer. Maître Rekhaila salue le passage de Maître Habib Benhadj qui a fini de raconter la dernière à Maître Arezki Rahmouni, heureux que sa fille se soit laissé pousser des ailes et tente de voler haut, dans le vaste et serein ciel du bâtonnat d’Alger.