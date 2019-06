Voulant savoir, à titre personnel, donc par curiosité, pourquoi l’accusé a demandé 300 000 000 de centimes, de pot-de- vin pour arranger le verdict à venir, feue Latifa Kessenti, alors présidente du tribunal criminel de Blida, était toute retournée par la réponse du magistrat-accusé de corruption, pris en flagrant délit, dans un restaurant, en pleine opération... filmée. En effet, sans réfléchir, le juge présumé corrompu, a répondu dans un brouhaha, qu’il a soulevé des rires et sarcasmes dans la salle d’audience pleine comme un œuf : « J’ai demandé cette somme pour m’offrir un appartement dans la capitale, un rêve de toujours, surtout après ma nomination au poste spécifique tant envié de président de tribunal. » Ce fut l’hilarité générale ! Et la juge d’enchaîner dans la foulée : « Mais malheureux, saviez-vous seulement que cette somme ne vous rapportait qu’une chambre, pas un appartement dans la capitale ! » Et pan ! Ce fut au tour du défunt Mostefa Benimam, procureur général de se lever en vue de placer un mot, à propos de l’appellation par un membre du tribunal criminel de Blida, de l’accusé : collègue ! « Non, madame la présidente ! Pour ma part, je ne m’engagerai jamais à appeler cet individu : «collègue» ! Car il est accusé de «corruption» ! ».