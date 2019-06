Dans une nouvelle sortie médiatique Ahmed Gaïd Salah, le général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense et chef d’état-major en visite à l’Académie militaire de Cherchell, à Tipasa, a déclaré : «L’armée continuera à accompagner le peuple au sens propre du terme», enchainant « l’Armée nationale populaire (ANP) n’a aucune autre ambition que celle de servir le pays et d’accompagner « sincèrement » le peuple algérien. Il souligne, « aujourd’hui il n’y a pas de place pour les mercenaires, les traîtres, les imposteurs et les malhonnêtes. Il n’y a plus d’opacité aujourd’hui dans l’horizon de l’Algérie, ni aucun effort ne s’élèvera au-dessus des efforts nationalistes dévoués ».

Toujours clairvoyant dans ses déclarations, le vice-ministre ajoute : «Le dévouement de l’Armée nationale populaire envers l’Algérie n’a d’égal que son dévouement envers son peuple. C’est à partir de ce dévouement que notre Armée tend une main solidaire.» Et d’insister : « C’est de tout ce dévouement envers la patrie et le peuple que l’Armée nationale populaire continue d’accompagner le peuple, avec tout ce que cet accompagnement porte comme signification d’honnêteté envers soi et d’engagement au serment, que le Commandement de l’Armée nationale populaire ne nourrit aucune ambition, et je le répète encore, nous n’avons aucune ambition, mais notre objectif est de servir notre pays et accompagner en toute sincérité ce noble peuple authentique afin d’amener notre pays à dépasser sa crise et atteindre les seuils de la légitimité constitutionnelle pour pouvoir ensuite démarrer sur une base solide et une logique correcte et judicieuse pour remettre les choses en ordre et hisser l’Algérie au rang qui lui sied parmi les nations. »

Compréhension et confiance

Voilà ce qui est encore plus clair pour ceux qui avaient à plusieurs reprises prétendu que l’ANP vise le pouvoir et en réponse au slogan répété par des partis politiques de tendance islamiste qui dit « Etat civil et non militaire ». Comme annoncé plus haut, le vice-ministre invite le peuple à faire preuve de patience et de compréhension « nous, au sein de l’ANP, attendons de notre peuple à travers tout le pays, voire à travers chaque parcelle de la terre bénie d’Algérie, qu’il voit chaque étape que nous franchissons, chaque voie que nous empruntons, chaque parole que nous prononçons, chaque direction vers laquelle nous nous dirigeons et chaque démarche que nous adoptons, une compréhension qui s’élève à la hauteur du degré de confiance qui relie le peuple à son armée ».

Objectif pernicieux

Faisant allusion aux évènements conjoncturels et au développement de la situation, le vice-ministre avise que « désormais, nous pouvons distinguer le fil blanc du fil noir; les intentions se manifestent et les orientations se précisent. Il ne restera que le meilleur, et le meilleur est celui qui fait preuve de bonne foi », et d’ajouter : « Au sein de l’Armée nationale populaire, nous nous considérons de la trempe de cette catégorie dévouée et bienfaisante, voire constructive, comme un arbre aux fruits abondants, les ennemis lui jettent des pierres et il déverse ses fruits sur sa patrie et son peuple.»

L’ANP et son Commandement ne cessent en effet de subir des attaques et ce, selon le général de corps d’armée « après chaque pas sincère et étudié qu’il fait en toute conscience et perspicacité ». Ces campagnes dira-t-il « ne sont que des campagnes stériles sans aucun résultat, car leurs objectifs sont désormais dévoilés et leurs intentions démasquées. Le peuple algérien a découvert leurs objectifs pernicieux et leurs moyens perfides pour les étouffer dans l’œuf ». Cependant, estime le vice-ministre « ces porte-voix qui se sont érigés en tuteurs sur le peuple et ont cru qu’ils pouvaient investir en la crise que traverse l’Algérie et en tirer profit, voire s’enrichir de leur effort traître, ont oublié ou font semblant d’oublier que l’Algérie possède des potentiels humains sains d’esprit et rationnels, nationalistes de par l’analyse des évènements et l’examen de leurs faits, que représente le peuple aux côtés de son Armée nationale populaire ». Dans son intervention il rassure encore « d’accompagner le secteur de la justice, de l’assister afin de recouvrer sa réputation à la lumière des lois en vigueur et de lui assurer toutes les formes de sécurisation et de sérénité, ce qui lui a permis de devenir libre de toutes contraintes et loin de toute pression ou diktat, afin de pouvoir exercer ses missions, appliquer la loi et rendre des jugements en toute équité et sans aucune discrimination ». Une justice qui se doit d’être « libre et intègre est la façade d’un Etat de droit que veut tout Algérien fidèle à sa patrie, une justice qui agit sans aucun excès idéologique ni calculs politiciens, où tous les citoyens sont traités sur le même pied d’égalité et où la loi est au-dessus de tous sans exception. C’est là l’unique manière, non seulement pour restaurer la crédibilité de la justice, mais aussi pour faire respecter les lois par tous ».