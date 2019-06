Le président sud-coréen Moon Jae-in a rejeté, hier, l’idée selon laquelle les négociations sur le nucléaire entre Washington et Pyongyang seraient dans une «impasse», tout en exhortant à la patience après 70 années de défiance. Dans des réponses écrites à plusieurs médias, M. Moon, qui avait joué un rôle crucial pour permettre l’an dernier le rapprochement entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a également exhorté Pyongyang à reprendre le dialogue pour témoigner de sa volonté d’aller vers la dénucléarisation. Les deux camps n’étaient pas parvenus à un accord sur l’allègement des sanctions internationales pesant sur la Corée du Nord, et sur les mesures que Pyongyang devrait prendre en échange.