Russie a dénoncé, hier, comme «imprudentes» et «déstabilisatrices» les nouvelles sanctions américaines à l’encontre de l’Iran, accusant Washington de chercher à «couper» les voies de négociation sur le programme nucléaire iranien.»Les autorités américaines devraient se demander où mène leur politique imprudente envers l’Iran. Elle implique non seulement la déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient mais sape également tout le système de sécurité international», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon Moscou, les nouvelles sanctions américaines visant de hauts dirigeants iraniens, dont le guide suprême, constituent «une nouvelle illustration des tentatives permanentes des Etats-Unis de dicter leur volonté à des Etats souverains». «Il se forme une impression claire que Washington cherche à couper les ponts, contrairement à ses propres assurances de vouloir dialoguer avec l’Iran», a poursuivi la diplomatie russe, disant être «totalement solidaire du peuple et du gouvernement iraniens». «S’imaginant être le maître du destin du monde et poursuivant une politique de plus en plus agressive, Washington s’empresse de ‘‘punir’’ ceux qui n’entendent pas obéir au diktat américain», a-t-elle ajouté.