Le président de l'Union arabe de football (UAFA), Turki Al Sheikh, a annoncé sur son compte twitter sa démission de la présidence de l'UAFA sans préciser les raisons de sa décision. « A l'issue de la première année de la Coupe arabe des clubs nouvelle version, et la grande réussite qu'elle a connue, je présente ma démission de la présidence de l'Union arabe de football tout en souhaitant la réussite à mon successeur et à tous les clubs arabes », a écrit le président démissionnaire. Turki Al Sheikh avait été plébiscité à la tête de l'instance dirigeante du football arabe fin 2017. L'ES Sahel avait remporté la Coupe arabe des clubs, nouvelle version, le 18 avril dernier aux Emirats arabes unis, en battant la formation saoudienne d'Al Hilal sur le score de 2 à 1. Trois clubs algériens avaient pris part à cette compétition: le MC Alger, l'USM Alger et l'ES Sétif. Turki Al Sheikh a également annoncé sa démission de son poste de président d'honneur des clubs saoudiens d'Al Wihda et de Taâwoun. L'ancien président de la Fédération algérienne de football, Mohamed Raouraoua, devrait assurer l'intérim à la tête de l'UAFA en sa qualité de premier vice-président jusqu'à l'élection d'un nouveau dirigeant.