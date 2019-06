En trois ans de partenariat entre l’Algérien Global Group et le géant Hyundai Motor, l’Algérie est devenue le 17éme pays en matière d’acquisition d’infrastructures et de matériels destinés à l’élaboration d’une industrie automobile.

A Batna, Global Group et son partenaire Hyundai sont en phase de mettre sur pied la plus grande usine automobile en Algérie et en Afrique spécialisée dans la production de camions et d’engins de TP. Une infrastructure industrielle qui contribuerait certainement à la diminution du taux de chômage dans la région de Batna, avec à la clé 5000 postes d’emploi. .

Global Motors Industries prévoit l’inauguration de sa nouvelle usine en novembre prochain. Fruit d’un solide partenariat avec Hyundai Motor, cette nouvelle usine qui s’étend sur 80 hectares va contribuer à absorber le taux de chômage dans la région de Batna grâce à la diversification de ses produits.

Dans se sens, il est indiqué chez GMI que l’usine produira plusieurs organes destinés au montage automobile au profit d’autres marques déjà installées en Algérie. Cet effort industriel assurera selon GMI un taux d’intégration qui grimpera rapidement à 50% grâce au tissu local de partenaires prêts à relever le défi.

Le partenaire étranger de GMI s’est engagé à s’investir dans le transfert de technologies afin d’atteindre dans un délai raisonnable les objectifs de ce projet industriel, notamment l’exportation vers différentes destinations des camions et engins de TP « Made in Algérie ».

Enfin, il est à signaler que le groupe GMI est désormais le premier acteur industriel de Batna mettant en place un véritable pôle mécanique absorbant un taux de chômage appréciable et participant activement aux recettes fiscales locales.