L’opéra d’Alger Boualem Bessaïh accueillera le jeudi 27 juin prochain, à partir de 20h une soirée spéciale dédiée à la mémoire de la grande Cheikha Meriem Fekkaï, un des grands noms de la musique classique algérienne. L’Orchestre de l’association Córdoba d’Alger, sous la direction de Naguib Kateb, accompagnera les artistes Nerdjess, Nadia Benyoucef et Lila Borsali, avec la participation du ballet de l’opéra d’Alger.

Un spectacle riche en sonorités, dans la pure tradition algéroise, vous attend!

Une initiative de la Fondation Abdelkrim Dali qui vous offrira ce jeudi 27 juin les meilleures pièces d’une des légendes du genre M’samaâ. Pour rappel, Meriem Fekkaï est née en 1889 et est décédée en 1961. Artiste hors du commun, elle était aussi très active en-dehors de la scène. Aussi, on lui doit beaucoup d’innovations dans le hawzi, notamment le fait d’avoir assuré elle-même la partie ballet de ses spectacles, créant ainsi un tout nouveau genre. S’ajoutent à cela plusieurs de ses collaborations qui font de sa carrière une des plus notables du patrimoine musical algérien. Notons que le prix d’entrée est de 1000 DA. Avis aux amateurs des chansons de ces grandes msamaâte de l’époque qui faisaient aussi les plus belles quaâdate et autres cérémonies de mariages d’antan ! Une belle façon de replonger dans le passé musicalement vôtre !