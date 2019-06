Les cinéphiles sont servis ce mois-ci avec l’avènement de nouveaux films. Un programme bien alléchant comme d’habitude est visible à la salle Ibn Khakdoun « John Wick 3 », suite des aventures de John Wick, et « Détective Pikachu » figurent au programme. L’adaptation 2019 du film d’animation Aladin est également au programme. Ces trois productions devraient se relayer à l’affiche jusqu’à la fin du mois. Le prix d’entrée varie entre 600 et 700 DA selon le film voulu. Les tickets sont disponibles à l’achat sur place une heure avant la séance.

24, 26 et 27 juin :

16h : Aladin

21h : John Wick 3

25 juin :

16h : Détective Pikachu

18h30 : John Wick 3

28 juin :

20h30 : John Wick 3

Le pianiste Alexander Karpeyv à Alger Schumann revisité L’opéra Boualem Bessaïh abrite le 24 juin prochain le concert du pianiste russe Alexander Karpeyev. Le virtuose revisitera des morceaux phares de la musique classique.

L’artiste qui se produira pour la première fois en Algérie est promu du conservatoire de Moscou. Il est invité à revisiter Schumann. Un compositeur qu’il connaît assez bien puisqu’il fait partie de ses productions principales lors de ses tournées mondiales.

Le soliste ne sera pas tout seul puisqu’il sera accompagné de l’orchestre symphonique de l’opéra d’Alger dirigé par le maestro Amine Kouider. Rappelons que le concert débutera à 19h30. Le ticket d’entrée quant à lui est de 800 DA.