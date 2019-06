La Cinémathèque algérienne vous convie au cycle du film «indou» du 24 juin au 3 juillet. Le cinéma hindou est considéré comme la plus importante production de la planète en raison de sa filmographie importante, plus de 800 films par an, mais surtout en raison de la spécificité de son cinéma: de la musique, de l’action, de la romance et du drame. La Cinémathèque algérienne qui représente la mémoire du cinéma, a tenu à rendre hommage au cinéma «indou» et surtout programme des films qui ont un succès important en Algérie comme Aa Gale Lagjaa (Janitou) et surtout Mother India. Le cycle du cinéma «indou» s’étend sur 10 jours et sera reprogrammé sur d’autres salles du répertoire comme Tizi Ouzou, Oran, Béjaïa ou encore Souk Ahras et Tlemcen.



Mardi 25 juin 2019

13h : «Shaan» de Ramesh Sippy (3h00)

15h30 «Kaalia» de Tunnu Anand (2h55)

Mercredi 26 juin 2019

13h «Kaalia» de Tunnu Anand (2h55)

16h «Aa Gale Lagjaa» (Janitou) de Manmohan Desai (2h40)

Samedi 29 juin 2019

12h«Mother India»de Mehboob Khan (2h55mn)

15h «Heros» de Samir Karnik (2h50)